Ator Pedro Alves perde 16 quilos longe das “jantaradas do Porto”

A viver sozinho em Lisboa desde que começou a gravar a novela “Festa é Festa”, o “Bino” conseguiu perder peso e já emagreceu 16 quilos.

Quem o viu e quem o vê. Se, a Pedro Teixeira, os fãs notam a “barriguinha” proeminente que ajuda a dar vida ao seu “Tomé”, com Pedro Alves, o “Bino” da novela “Festa é Festa”, da TVI, acontece o contrário e o ator está visivelmente mais magro. Ao todo, a personagem mais trapalhona da trama já perdeu 16 quilos. “Estou muito mais magro, perdi 16 quilos. Estava com 94 quando comecei a gravar e agora estou com 78”, nota Pedro Alves, em conversa com a N-TV, para apresentar uma justificação. “Estou longe do Porto e do meu núcleo de amigos, das minhas jantaradas e da comida de conforto. Na semana em casa estou sozinho e faço saladas e sopas que trago lá do Norte e cá me aguento”.

Apesar de muito acarinhado pelo público, o intérprete continua a rejeitar a ideia de ser o protagonista. “Acho que há vários protagonistas e o segredo da novela é que toda a gente está a fazer o seu trabalho de forma exímia”, afirma Pedro Alves. “Por exemplo, uma das personagens que mais gosto é a ‘Nelinha’, feita pela Inês Herédia, um papel um pouco mais pequeno, mas com um excelente recorte. Ou seja, somos todos protagonistas desta história”, resume.

Os telespetadores parecem pensar de outra forma, através de comentários elogiosos nas redes sociais, e “Bino”, o presidente malandro, é mesmo a personagem em destaque. E o ator sente-o na rua. “Às vezes chamam-me ‘Bino’, mas é mais ‘presidente’”, lembra, divertido.

“Há pessoas dizem que conhecem ‘Binos’, pintas assim mesmo na vida real”.

Pedro Alves já foi presidente da Junta, coveiro e responsável pela comissão de festas. “Sou eles todos. A base deles é o ‘Bino’ e a linguagem que ele transporta. Mas, confesso, quando filmei de fato em modo de presidente da Junta foi a parte que me deixa menos confortável!”

“Festa é Festa” lidera as audiências, mas, no início, Pedro Alves começou a gravar “sem expetativas”, porque a preocupação inicial “era estar à altura do projeto”. “As primeiras semanas foram violentas, por ser a minha primeira novela, mas agarrei o touro pelos cornos! Agora estou na fase de usufruir mais desta aventura, que posso dizer que é brutal porque há uma adesão tão grande das pessoas”, remata.