Ator Pedro Barroso anuncia separação de Mariana Marques

O ator Pedro Barroso acaba de anunciar a separação nas redes sociais. Intérprete pretende preservar o bem-estar do filho.

Pedro Barroso separou-se de Mariana Marques, de quem tem um filho em comum, o pequeno Santiago, de apenas um ano e meio.

A separação foi partilhada com a Imprensa e os milhares de seguidores no perfil de Instagram do ator e influenciador digital.

“Depois de muita reflexão, decidimos mutuamente terminar o nosso relacionamento”, começou por referir Pedro Barroso.

“Esta decisão foi tomada com profundo respeito e admiração mútua, e continuamos gratos pelos lindos momentos que compartilhamos juntos – e pelo nosso Santiago”.

“Embora compreendamos o interesse público nas nossas vidas pessoais, pedimos gentilmente privacidade durante este período de transição; principalmente pelo ajuste necessário do Santiago – a nossa maior prioridade”, vincou o intérprete.

“Acreditamos que a maneira mais respeitosa de honrar o nosso relacionamento é lidar com esta situação com dignidade e discrição”, acrescentou.

Do meu lado irei garantir que os meus compromissos e esforços profissionais continuam a ser uma prioridade para mim… Em todos os meus projetos… Agradecemos a vossa compreensão e apoio contínuo enquanto navegamos neste processo de forma privada…”, rematou Pedro Barroso.