Ator Pedro Barroso partilha primeiras imagens do filho

Pedro Barroso partilhou, esta segunda-feira, 25 de abril, as primeiras imagens do filho recém-nascido, Santiago, fruto da relação com Mariana Marques.

Depois de ter anunciado nas redes sociais o nascimento do filho, de forma prematura, o ator, de 36 anos, publicou, no perfil de Instagram, um vídeo em que aparece o bebé a ser observado pela companheiro do artista.

“Leva o tempo que precisares. Sem pressas, um passo de cada vez”, escreveu, no InstaStories.

Antes da chegada do filho, o intérprete já tinha revelado que o parto iria acontecer antes dos nove meses. “Soubemos que apesar de o Santiago estar saudável, está pequenino e não se está a conseguir nutrir da forma desejada. E que com o avançar das semanas poderia ter algumas complicações, logo terá que nascer prematuro”, contou.

Em dezembro do ano passado, Pedro Barroso anunciou que iria ser pai. “O amor multiplica-se. E tu… Vais sabiamente crescendo. De nós, para ti… Obrigado por iluminares a nossa vida”, escreveu, na altura.