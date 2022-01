Ator da novela “Quero é Viver” (TVI) nomeado para prémios internacionais

O ator João Nunes Monteiro, atualmente em antena na novela “Quero é Viver”, da TVI, está entre os dez talentos mais promissores da Europa.

A nomeação foi feita pela EFP (European Film Promotion) para a edição deste ano do 25.º aniversário do European Shooting Stars, programa que decorre em paralelo com o Festival Internacional do Cinema de Berlim e que pretende apresentar jovens atores emergentes à imprensa internacional, à indústria e ao público.

Com apenas 28 anos, o ator português tem trabalhado em televisão, teatro e cinema. Além de “Rómulo” em “Quero é Viver”, João Nunes Monteiro entrou nas telenovelas “Ouro Verde”, também premiada com um Internacional Emmy Award e “Jardins Proibidos”.

A cerimónia de entrega dos European Shooting Stars será a 14 de fevereiro no Berlinale Palast, na Alemanha. Em anos anteriores estes prémios deram a conhecer outros atores portugueses, como é o caso de Diogo Infante em 1999 e Alba Baptista em 2021.

A TVI e a Plural aproveitaram o comunicado enviado às redações para dar “os parabéns” ao ator.