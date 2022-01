Ator Quimbé assume que pensou suicidar-se: “Sabia várias técnicas para o fazer”

Um testemunho chocante. Quimbé, conhecido ator, admite que pensou em suicídio num depoimento para a prevenção da saúde mental.

O tema da saúde mental continua na ordem do dia nas últimas semanas. Depois de Diogo Cunha, participante do “Big Brother 2020” (TVI), ter colocado o País a debater o assunto devido a uma depressão – além da morte prematura do ator Pedro Lima -, desta vez é Quimbé a alertar para a doença. O conhecido ator vai mais longe e assume mesmo que pensou em matar-se.

“Todas as pessoas julgam que os atores, apresentadores ou humoristas têm vidas bué fixes, mas são de altos e baixos, a nível do dinheiro, é uma incógnita”, começou por esclarecer numa conversa gravada para a plataforma “Vamos Falar – Prevenção e Promoção da Saúde Mental”.

“Apesar de estar sempre divertido também fui ao fundo. A dor era tão forte… era duro. Pensei: ‘porque não o suicídio?’”, assumiu Quimbé.

“Eu estive lá. Tu não dizes a ninguém. Estava desorientado da vida e decidido que aquele era o caminho, sabia várias técnicas e estava decidido, mas tive sorte porque houve um anjo da guarda”, recorda.

“Chorei e essa pessoa, com a maneira de estar na vida, tirou-me do buraco. Não recorri a medicamentos, mas houve um ‘tilt’ na minha cabeça! Essa pessoa até hoje não sabe que me ajudou”.

E Quimbé deixa um apelo. “Estou aqui porque falei com alguém. Se tiverem no mesmo buraco gritem, falem com alguém! É uma dor dentro de nós. Se tivesse cometido o suicídio não tinhas os filhos lindos e a vida linda que tenho hoje em dia”, conclui.