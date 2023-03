Ator Rui Melo vai ser jurado do “Dança Comigo”

O ator Rui Melo é a mais recente atração do programa dos domingos da RTP1 “Dança Comigo”. O intérprete prepara-se para ser jurado.

No próximo domingo, o ator Rui Melo é o jurado convidado do espetáculo de dança da RTP1. O intérprete junta-se a Noua Wong, Sónia Araújo e Filipe La Féria para assistir às performances na pista de Matay, Nuno Delgado, Francisco Garcia, Isabel Silva, Melão, Marta Faial, Liliana Santos e Marina Albuquerque.

As votações serão responsabilidade do público e o programa tem apresentação de Sílvia Alberto.

No passado domingo foi o ator João Mota a apurar-se para a grande final do “Dança Comigo”: “Que noite tão bonita”, resumiu o também manequim. “Depois de uma semana intensa, terminar assim é incrível!”, acrescentou.

Ator com dezenas de anos de experiência no mundo do espetáculo, Rui Melo recebeu muitos elogios depois de representar o mau da fita, “Simão”, na série da RTP1 “Pôr do Sol”.