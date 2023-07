Ator Rui Santos revela que vai ser pai pela segunda vez

O ator Rui Santos revelou que vai ser pai novamente, através de uma publicação feita nas redes sociais.

A família vai aumentar! Rui Santos, revelou que, aos 45 anos, vai ser pai novamente. Nas redes sociais, o ator partilhou a novidade ao publicar uma fotografia onde beija a barriga da companheira, Anneli.

“Tenho-me sentido muito feliz desde que soube que vou ser pai pela segunda vez. A Anneli tem sido uma companheira extraordinária e estamos muito unidos nesta nossa nova missão. Amo-te meu amor”, lê-se na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os seguidores não ficaram indiferentes e os famosos também não. “Parabéns, meu amigo”, escreve José Carlos Pereira. “Muitos parabéns”, comenta Núria Madruga. “Parabéns, meus queridos”, “Parabéns aos pais, vocês merecem tamanha felicidade que é fruto do vosso amor” e “Muitos parabéns! Vai sair lindo e saudável! Toda a felicidade e sorte do mundo, vocês merecem!” foram alguns dos comentários feitos por seguidores do ator.

De relembrar que, Rui Santos já tem um filho, Romeu, de 11 anos, fruto de um relacionamento anterior.