Ator Tiago Castro celebra 40 anos: “Sinto-me um puto”

O “crómio” dos “Morangos com Açúcar” está de parabéns. Tiago Castro chega neste sábado aos 40 anos, garantiu que não vai para velho e frisou a importância da saúde mental.

“Há cerca de oito meses comecei a correr quase diariamente com um único propósito. Trabalhar a minha saúde mental”, referiu nas redes sociais.

“Muita coisa aconteceu nestes últimos oito meses, mudanças importantíssimas na minha vida, que sem dúvida alguma, foram fruto deste trabalho”.

“Não levo relógio, não ouço música, não conto tempos e vou sempre sozinho. Durante o tempo que corro, converso comigo mesmo, como se com o meu melhor amigo falasse, empodero-o, tenho compaixão, trabalho o presente, faço as pazes com o passado e alimento o futuro”, acrescentou.

“Tem sido a minha terapia. Corro quase todos os dias, às vezes levanto-me às 6h30 da manhã para correr, coisa antes impensável. Já experimentei várias formas de exercício físico, e em todas havia sempre a contabilização do progresso, quantos quilos levantava, quão rápido corria, e apesar de ser um estímulo, nunca me chegou. Principalmente quando era obrigado a parar e todo o trabalho parecia ter sido em vão”, notou Tiago Castro.

“Aqui o único objetivo é a minha saúde mental. Faça 10 km, 5km ou 2km, em 1h ou 20 minutos o importante é que estive comigo, dei-me tempo. E isso faz toda a diferença. Faço 40 anos e sinto-me um puto”, concluiu o “crómio”.