Atores de “Sangue Oculto” gravam no frio de Proença-a-Nova

Atores da novela da SIC “Sangue Oculto” gravaram na semana passada sob muito frio em Proença-a-Nova. A N-TV acompanhou os gravações.

Foi debaixo de muito frio e vento que alguns atores da novela da SIC “Sangue Oculto” gravaram na semana passada cenas em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Carla Andrino, Tiago Aldeia, Melânia Gomes, Soraia Chaves e Sérgio Praia foram os intérpretes escolhidos para representar os seus papéis nas baixas temperaturas.

Depois de terem filmado no centro de Proença-a-Nova, sob o olhar atento de muitos habitantes, sobretudo de jovens estudantes locais, a equipa de gravações seguiu para a Praia Fluvial de Fróia, um cenário idílico, na zona de Sobreira Formosa, onde foram captadas mais algumas cenas.

Mais tarde, o elenco juntou-se no posto de turismo de Proença-a-Nova para dar autógrafos e o dia terminou com um “cocktail” de boas-vindas oferecido pela câmara municipal no Centro Ciência Vida da Floresta.

Protagonizada por Sara Matos e Sofia Alves, “Sangue Oculto” reúne ainda no elenco nomes como Luana Piovani, João Catarré, António Pedro Cerdeira ou Júlia Palha.