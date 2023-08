Atores pedem aumento para permanecerem em “Festa é Festa”

“Festa é Festa”, novela da TVI, já conta com mais de dois anos de gravações. Para continuarem a integrar o elenco, alguns atores terão feito exigências.

“Festa é Festa”, o grande fenómeno da TVI, já conta com mais de dois anos de gravações. Os atores que integram o elenco irão estar de férias até outubro, mas, para regressarem ao “set”, a estação de Queluz de Baixo teve de ceder a algumas exigências.

A “TV Guia” explica que atores como Pedro Teixeira e Ana Guiomar exigiram aumentos. Além disso, houve artistas a negociaram mais dias de descanso.

“Vão gravar apenas até fevereiro, no máximo. Era para terminar em dezembro, mas a produção conseguiu convencer a maioria dos atores a ficar mais um mês e meio, porque vai haver outra paragem com as festas do fim do ano. Chegaram a pensar esticar até à primavera, mas há muitos atores, como a Ana Guiomar, que já têm projetos no teatro que não podem alterar”, contou uma fonte à publicação.

“Não só estão melhor pagos – os que se mexeram –, como há quem tenha negociado pausas e dias de descanso”, acrescentou.

Recorde-se que, tanto Ana Guiomar, como Pedro Teixeira já assinalaram as férias nas redes sociais. Ana Guiomar deu uma festa “de arromba” para assinalar o 35º aniversário e o amigo marcou presença.