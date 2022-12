Atores portugueses juntos no Brasil para assistir a jogo da Seleção no Mundial

A Seleção Nacional venceu, esta terça-feira, 6 de dezembro, a Suíça, por 6-1, no Mundial de Futebol do Catar e a equipa das Quinas foi apoiada por um grupo de atores portugueses que se juntou no Brasil para assistir ao jogo.

Lourenço Ortigão, Ricardo Pereira, Paulo Rocha, José Carlos Pereira e Kelly Bailey estiveram reunidos no Rio de Janeiro para ver o jogo, na qual a formação treinada por Fernando Santos se apurou para os quartos de final.

Nas redes sociais, Lourenço Ortigão partilhou uma imagem da “reunião” de atores em terras de Vera Cruz.

“Tugas no Rio! Grupeta linda, deu sorte!! Vamos”, legendou.

A secção de comentários rapidamente se encheu de elogios da parte dos internautas.