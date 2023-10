Atriz Betty Faria reage às acusações polémicas da filha

Alexandra Marzo, filha da atriz brasileira Betty Faria, partilhou um texto nas redes sociais com diversas críticas à mãe. A atriz já reagiu.

Na semana passada, Alexandra Marzo, filha de Betty Faria e do ator Cláudio Marzo, partilhou um texto nas redes sociais com diversas críticas à mãe e no qual fala sobre a difícil relação entre ambas.

A atriz brasileira, que participa da mais recente série da RTP1 “Codex 632”, marcou presença no lançamento da trama, a qual Paulo Pires protagoniza e viajou até ao Brasil para a estreia. Durante o evento, foi questionada sobre as palavras polémicas da filha e reagiu.

“Eu não falo sobre esse assunto. Não tenho nada declarar”, declarou à revista brasileira “Quem”.

Lembre-se que, no texto da filha, Betty Faria foi acusada de ser uma “mãe sociopata”. “Nasci numa família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata. Minha filha foi e continua a ser usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espetro narcisista/sociopata”, disse Alexandra Marzo.