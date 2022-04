Atriz Carmen Dolores homenageada em Cascais com atribuição do nome a uma rua

Pouco mais de um mês após a sua morte, a atriz Carmen Dolores vai dar o nome a uma rua em Cascais. A intérprete foi uma das figuras marcantes do Teatro Experimental de Cascais.

Numa iniciativa conjunta da União de Freguesias Cascais-Estoril e a autarquia cascalense, o Dia Mundial do Teatro será assinalado, em Cascais, com a inauguração do nome de uma das suas artérias, em homenagem à atriz Carmen Dolores, este sábado, 27 de março, às 12.30 H, na localidade de Birre.

A conceituada artista faz parte da história do Teatro Experimental de Cascais (TEC), sendo também esta a forma que a companhia encontrou para honrar e celebrar a sua memória no Dia Mundial do Teatro.

Pouco mais de um mês após a morte da atriz Carmen Dolores, que abalou profundamente a classe teatral e o público, a protagonista de êxitos como “Virginia” de Edna O’Brien (1985) e ” Espectros”, de Henrik Ibsen (1992), marcos incontornáveis na história das produções do TEC, será também eternizada com o batismo de uma rua em seu nome.

Grande nome da cultura nacional e detentora de uma voz inconfundível, a atriz, que dedicou parte da sua vida aos grandes poetas, esteve sempre ligada afetivamente a Cascais (ali passou durante muitos anos a época balnear), onde foi sempre acarinhada e homenageada em diversas ocasiões.

Nesta iniciativa conjunta da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril e a Câmara Municipal de Cascais, em homenagem à atriz Carmen Dolores, estarão presentes os presidentes Pedro Morais Soares e Carlos Carreiras, Carlos Avilez, diretor do TEC, um familiar da artista e a atriz Bárbara Branco, que irá declamar dois poemas de Florbela Espanca.