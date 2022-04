Atriz Carmen Dolores já dá nome a rua em Cascais

Numa iniciativa conjunta da União de Freguesias Cascais-Estoril e a autarquia cascalense, o Dia Mundial do Teatro foi assinalado ontem, em Cascais, com a inauguração do nome de uma das suas artérias, em homenagem à atriz Carmen Dolores, na localidade de Birre.

A conceituada artista faz parte da história do Teatro Experimental de Cascais (TEC), sendo também esta a forma que a companhia encontrou para honrar e celebrar a sua memória no Dia Mundial do Teatro.

Pouco mais de um mês após a morte da atriz Carmen Dolores, que abalou profundamente a classe teatral e o público, os presidentes Pedro Morais Soares e Carlos Carreiras, Carlos Avilez, diretor do TEC, um familiar da artista e a atriz Bárbara Branco, que declamou dois poemas de Florbela Espanca, reuniram-se em Birre para inaugurar a placa com o nome da intérprete.