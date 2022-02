Atriz Catarina Gouveia já partiu de lua de mel

A intérprete da SIC casou-se no fim de semana e já apanhou o avião para fora do país. O destino é, para já, desconhecido.

Depois de se ter casado, no sábado, com Pedro Melo Guerra, no Algarve, o casal já partiu de lua de mel, para fora do País, embora o destino seja, para já, desconhecido.

A bailarina do “Carrossel” da novela da noite da SIC “Terra Brava” apenas assinalou que os noivos estão a viajar na companhia aérea Emirates.

“Primeiro voo de 7h30m, check. A terminar o segundo de 4.20h, no conforto de uma cadeira reclinável que se transforma numa cama. Que maravilha!”, escreveu a intérprete nas redes sociais.