Atriz da série “Glee” Naya Rivera encontrada sem vida

Alguns dias depois de ter desaparecido num lago nos Estados Unidos, o corpo da intérprete de “Glee” Naya Rivera foi encontrado.

A atriz, de 33 anos, que estava desaparecida desde o passado dia 8, tinha ido dar um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos, no Lago Piru, na Califórnia, Estados Unidos, quando desapareceu depois de mergulhar, tendo o menino sido encontrado sozinho na embarcação, a dormir.

Esta segunda-feira, depois de intensas buscas, as autoridades norte-americanas encontraram o corpo da atriz da série juvenil “Glee” e aguarda-se agora os resultados da autópsia, embora a tese de suicídio esteja, para já, descartada.

Entretanto, esta terça-feira, as autoridades norte-americanas avançaram que Naya terá morrido a resgatar o filho. Os dois estariam dentro de água quando as correntes começaram a levar o barco e a atriz de “Glee” terá usado as últimas forças para colocar a criança a salvo dentro da embarcação, antes de desaparecer.