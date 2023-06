Atriz Filipa Nascimento de luto: prima morre vítima de violência doméstica

Joana, prima de Filipa Nascimento, faleceu vítima de violência doméstica. A atriz recorreu às redes sociais para pedir respeito durante o luto.

Joana, uma jovem de 26 anos que residia no Algarve, morreu este domingo, 25 de junho, devido a uma infeção generalizada que contraiu após ter sido esfaqueada no pescoço pelo ex-namorado.

A atriz Filipa Nascimento era prima da vítima e recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem. “A Joana, a minha prima, tinha 26 anos e uma vida pela frente, sonhos por concretizar, família por ver crescer, objetivos por alcançar… Que as Joanas deste mundo sejam ouvidas, protegidas e honradas! O inferno e a dor pela qual estamos a passar ninguém nos tira, mas alivia saber que a justiça será feita!”, referiu.

Numa publicação posterior, Filipa Nascimento pediu respeito neste momento difícil. “Respeito é a única coisa que peço neste momento! Parem de ligar para os nossos telemóveis, parem de nos procurar e por favor desimpeçam a casa da minha tia. Isto não é uma novela, é a vida real”, acrescentou.

Após ter atacado Joana no dia 15 de junho, dez dias antes do óbito, o principal suspeito fugiu, mas já se apresentou na GNR com uma advogada, aguarda agora para responder ao crime de homicídio.