Atriz Isabela Valadeiro está novamente apaixonada

Depois de terminar o namoro com o ator José Mata, a atriz Isabela Valadeiro está de novo apaixonada, agora por um manequim.

Amor no ar: depois da separação de José Mata, ator com o qual manteve um namoro sempre discreto e longe dos olhares da Imprensa, a atriz Isabela Valadeiro estará, novamente, apaixonada. O eleito será o manequim Carlos Ferra, noticia a revista “Nova Gente”.

A publicação de sociedade “apanhou” o casal no passado sábado, dia 29 de abril, quando a atriz e o manequim chegaram juntos ao Teatro Politeama, em Lisboa, para assistirem à peça “Revista é Sempre Revista”, de Felipe La Féria, que homenageou a carreira de Maria João Abreu e José Raposo.

A propósito, o filho destes dois atores, Ricardo Raposo, agradeceu publicamente ao encenador pelo momento dedicado aos pais. “Ontem aconteceram amor, respeito, honra, ternura. Em primeiro lugar pela iniciativa que muito me sensibilizou e agradeço ao grande @filipelaferia.oficial por homenagear os meus pais”, começou por referir o ator.

“E, acima de tudo, pela ligeireza com que os presentes acataram essa homenagem com dignidade e soberba, o que me leva uma vez mais a crer que, conhecendo-os como conheço, a melhor análise que posso fazer é de que devemos ser simples e estar para os outros”, acrescentou Ricardo Raposo.