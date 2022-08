Atriz Maria Henrique revela estar sem trabalho há dois anos na TV

Maria Henrique revelou estar sem propostas de trabalho na área da representação há dois anos. A atriz admitiu que faz televisão por amor e não pelo dinheiro.

A intérprete, de 53 anos, começou por assegurar que não está triste por não ter trabalho, tem apenas muitas saudades de integrar um projeto televisivo. O último foi a novela “Golpe de Sorte”, da SIC.

“Adoro câmaras e com certeza que adoraria fazer, em breve, um projeto de televisão com continuidade. Mas não há tristeza ou ressabiamento”, afirmou, em conversa com a revista “TV 7 Dias”.

A artista abriu o livro, de seguida, referindo que já tem “saudades” de trabalhar no pequeno ecrã. “Sempre guardei a minha privacidade. Não gosto de mostrar a minha casa. Parece que não, mas às vezes há coisas que chamam mais a atenção. Sou mais ‘low profile’. Gosto de ser assim. Sempre fui convidada por ser atriz e não por saberem seja o que for da minha vida”, prosseguiu.

Sem trabalho na TV, Maria Henrique faz produção, encenação, dá formação, “coaching” e tem novos projetos a surgir. Contudo, não esquece a televisão: “Há colegas que fazem televisão por dinheiro. Faço televisão porque adoro a adrenalina que as câmaras nos exigem. Gosto mesmo de televisão e de trabalhar com câmaras. Nesse sentido, que venha um projeto com continuidade”, rematou.