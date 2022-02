Atriz Maria João Abreu sofre aneurisma cerebral e está internada

A atriz Maria João Abreu sofreu um aneurisma cerebral e está internada. A intérprete, recorde-se, participa na novela da SIC “A Serra”.

Segundo a revista “Nova Gente”, que sai esta quarta-feira para as bancas mas que antecipa hoje a notícia no seu site, a artista, de 57 anos, teve um aneurisma durante as gravações da novela “A Serra”, da SIC, na passada sexta-feira, 30 de abril e foi reencaminhada de imediato para o hospital.

No Facebook do companheiro da artista, o músico João Soares, são já várias as mensagens dos fãs de Maria João Abreu a enviar votos de melhoras e de rápido restabelecimento.