Atriz Maya Booth de volta à ficção após ser mãe

Atriz está de regresso às novelas e deixa Vicente, “lourinho e branquinho”, com uma ama. “Já sentia falta do trabalho”, diz.

Já não a víamos no ar há muito, quando terminou de gravar “A Herdeira” (TVI) e, logo a seguir, “Verão M” (RTP). Maya Booth fez uma pausa na carreira para ser mãe pela primeira vez e, nos últimos tempos, tem desempenhado o papel de cuidadora de Vicente, o filho em comum com David Quintas.

Agora, a atriz volta ao ativo para gravar a personagem “Rita Paiva do Amaral”, na nova novela da TVI “Quer o Destino”, que deve estrear-se no próximo mês. “Como é a vida longe do meu filho? Tenho de saber gerir melhor o tempo, não durmo tantas horas e tenho de passar mais tempo a memorizar os textos”, confessa Maya Booth, em entrevista à N-TV.

Depois do nascimento de Vicente, a 27 de dezembro de 2018, a artista esteve oito meses em casa a gozar a maternidade.

Saudades do ritmo frenético

“O tempo que estive afastada da televisão foi exatamente o que eu tencionava, portanto correu bem”, acrescenta, ela que já tinha muitas saudades do “ritmo frenético das gravações de uma novela”. “Precisava de voltar ao trabalho, faz bem à confiança, à família… amo trabalhar e já estava fora do pequeno ecrã há oito meses”, lembra Maya.

Vicente não foi para o infantário porque Maya Booth preferiu deixá-lo ao cuidado de uma “nanny”. “O meu filho está com uma ama, porque preferi assim. Sou uma mãe descontraída, tenho muita confiança e ele está no melhor sítio possível. Não estou sempre a querer vê-lo, sempre em cima, ou a pedir fotografias, porque acho que temos de separar as coisas. Mas quando chego a casa é sempre um grande momento”, garante.

E o bebé, é parecido com a mãe ou com o pai? “Ele é loirinho e branquinho, como eu era”, conclui Maya Booth.