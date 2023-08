Atriz Noémia Costa queixa-se de burla: “Já foste”

A atriz Noémia Costa queixou-se na tarde desta quinta-feira de uma burla e desabafou com os seguidores nas redes sociais.

Burlada. Noémia Costa não esconde a revolta publicamente e diz-se enganada com uma compra. A atriz contou tudo nas redes sociais para avisar os seguidores.

“ATENÇÃO BURLA!”, começou por referir no perfil de Instagram, a propósito de umas sandálias. “Nunca compro nada pela Net, mas desta vez estas chinelas eram tão giras…”, acrescentou a atriz.

“AFINAL É BURLA. Não comprem!”, alertou a artista, que acabou por ironizar com a situação. “Alguma vez tinha de fazer parte da novela. Já foste! Enfim, que o dinheiro que roubam lhes faça bom proveito”, rematou Noémia Costa.

Recorde-se que a intérprete regressou no passado mês de junho a Portugal depois de ter estado vários meses no Brasil, para as gravações da novela “A Travessia”, produzida pela Globo.

Durante esse tempo, a atriz partilhou nas redes sociais vários momentos, como a visita a Angra dos Reis, o jantar em casa de Ricardo e Francisca Pereira ou, até mesmo, a mudança de visual num dos salões de topo do Rio de Janeiro.