Atriz Sara Norte revela ter sofrido violência no namoro

Durante o programa “Passadeira Vermelha”, Sara Norte confessou ter sido vítima de violência num relacionamento amoroso.

Sara Norte é parte do painel de comentadores no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras. Durante a emissão, a atriz revelou que foi vítima de violência no namoro e recordou a sua história.

“Acredito que as pessoas podem mudar. Uma pessoa que comete violência doméstica, não quero acreditar que vai cometer violência doméstica para sempre. Acredito que as pessoas podem melhorar com terapia”, começou por dizer.

“Mas tu não podes obrigar ninguém a fazer nada. Durante três anos levei pancadaria de um namorado que tive. Por mais que me dissessem, estive três anos nessa relação”, contou.

Recentemente, Sara Norte esteve de férias e mostrou-se a nadar completamente nua numa lagoa no centro do país, no Poço do Caldeirão, umas quedas de água em Pampilhosa da Serra. “Que sensação de liberdade tão boa! Nadar em água fresquinha praticamente como vim ao mundo!”, escreveu na fotografia que partilhou.