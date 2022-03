Audiências: “Árvore dos Desejos” lidera no domingo

O programa apresentado por João Manzarra terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, neste domingo.

“Árvore dos Desejos” registou 22.5 por cento de “share” e 10.0 por cento de audiência média, o que corresponde a 947 mil e 100 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.6 e 20.3 por cento de “share” respetivamente.

Em termos de perfil o formato liderou no total de televisão nos indivíduos da classe E e com mais de 75 anos. No universo dos canais generalistas o programa de João Manzarra também liderou nos indivíduos do sexo feminino, nos responsáveis de compras, nos indivíduos das classes A/B e D, com idades entre os 4 e os 14 anos e entre os 35 e os 64 anos, e nas regiões do Norte, Centro e Sul, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos telespetadores.

Já “Domingão: Especial Verão” também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.4 por cento de “share” e 6.6 por cento de audiência média, o que corresponde a 625 mil e 400 telespetadores que acompanharam o programa de ontem com um especial sobre os Heróis de Portugal.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa de ontem também liderou, no universo dos canais generalistas. Em termos de perfil, o programa liderou (no universo dos canais generalistas) em praticamente todos os “targets”, com exceção dos indivíduos com mais de 75 anos, tendo liderado no total televisão nos indivíduos com idades entre os 65 e os 74 anos.