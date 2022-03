Audiências: “Big Brother 2020” lidera à noite

O programa apresentado por Cláudio Ramos continua à frente da concorrência, ao domingo à noite e ontem voltou a liderar.

Ontem o “BB” liderou do princípio ao fim da sua emissão, com uma audiência média de 1 milhão e 113 mil espectadores e uma quota de 27,2%, vantagem de 42,5% em relação à SIC no mesmo horário.

No principal “target” comercial – ABCD 15/54 – o “reality show” da TVI conseguiu que a distância ainda fosse maior, tendo obtido quase o dobro de quota neste alvo. A estação fechou com uma quota de 27,1% contra 14% do seu concorrente direto, o “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”

O pico máximo de consumo televisivo ontem foi na TVI às 22.46 H, com uma audiência de 1 milhão e 315 mil indivíduos no programa “Big Brother – O Confronto”.

A TVI liderou no horário nobre de domingo, com uma quota de 22%, mais um ponto percentual que o seu principal concorrente, a SIC: