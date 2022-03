Audiências: “Big Brother 2021” (TVI) estreia-se a liderar

Depois do sucesso de “BB2020”, “Big Brother – A Revolução” e “BB Duplo Impacto”, “Big Brother 2021” estreou-se, este domingo, 12 de setembro, na TVI e venceu a corrida à liderança.

Com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, o “BB” liderou ao longo de quase toda a emissão, com audiência média de um milhão e 150 mil espetadores e quota de 30,4%.

A emissão da TVI teve mais 300 mil espetadores do que o concorrente direto no mesmo horário. O programa liderou nas faixas etárias até aos 75 anos, em todas as classes sociais e em géneros.

O pico máximo do programa foi atingido às 22h49, com uma audiência de 1.5 milhões de espetadores.