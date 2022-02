Audiências: “Casos de Polícia” faz resultado recorde

A rúbrica “Casos de Polícia”, sobre a morte de Valentina e com uma entrevista exclusiva à mãe da menina, teve ontem o seu melhor resultado desde a estreia, a 12 março de 2019.

“Casos de Polícia” liderou, no universo dos canais generalistas, com 27.8% de “share” e 14% de audiência média, o que corresponde a uma média de 1 milhão 322 mil e 200 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 24.8% e 25.5% de “share” respetivamente.

Em termos de perfil destaque ainda para a liderança em absoluto nos “targets” responsável de compras, classes D e E, indivíduos com mais de 45 anos e no Sul.