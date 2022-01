Audiências: Cristina Ferreira dá liderança à TVI com novo programa

A estreia de “Dia de Cristina” fez o quarto canal bater a SIC. “É um crescimento sustentado”, refere a TVI.

A TVI foi, esta quarta-feira, a estação mais vista pelos telespetadores. Segundo os dados CAEM/JFK, na estreia do programa “Dia de Cristina”, o canal conquistou no total do dia 21,6% de “share”, contra 21,3 da SIC e 11,4 da RTP.

“Este resultado está em linha com uma tendência de crescimento sustentado que se tem vindo a verificar nos últimos tempos e que revela que os espectadores têm memória e estão a regressar ao seu canal de sempre”, refere um comunicado da TVI.

De manhã, Cristina Ferreira bateu Diana Chaves e João Baião no “Casa Feliz”, com 600 mil telespetadores, mas à tarde perdeu para o programa “Júlia”, que teve uma emissão especial.