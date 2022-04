Audiências: Cristina Ferreira volta a perder para Ljubomir Stanisic

O “All Together Now”, de Cristina Ferreira, na TVI, voltou a perder nas audiências para o “Hell’s Kitchen” de Ljubomir Stanisic, na SIC.

Segunda derrota direta consecutiva. Depois de, na estreia, ter perdido para a novela “Terra Brava”, da SIC e, na semana passada, não ter levado a melhor, no total, sobre “Hell’s Kitchen”, Cristina Ferreira voltou, ontem, a perder no confronto com Ljubomir Stanisic.

O programa de cozinha chegou a ser visto por um milhão e 349 mil telespetadores, no primeiro segmento, enquanto o “All Together Now” se ficou, em média, por um milhão e 80 mil espectadores, menos quase 200 mil que no domingo anterior.

Cristina Ferreira, recorde-se, voltou a causar polémica no “talent show” musical da TVI depois de, na emissão deste fim de semana, ter aparecido a conduzir o formato com uma coroa na cabeça.