Audiências da TVI crescem em junho

As audiências da TVI cresceram no mês de junho em comparação com o mesmo mês do ano passado.

A TVI alcançou 17.3% de share, o que representa um valor de crescimento de quase 20% em relação ao mês homólogo de 2020, de acordo com os dados da CAEM/GfK.

A estação televisiva destaca ainda os formatos “All Together Now”, com audiência média de 1 milhão e 80 mil espectadores, “Festa é Festa”, com cerca de 1 milhão e 127 mil espectadores de audiência média, e “Bem me Quer”, com audiência média de 982 mil espectadores “Jornal da 1″ e Jornal das 8”, com média de audiências de 522 mil espectadores e 740 mil espectadores respetivamente.

O Euro 2020 teve também grande destaque. Os 10 jogos emitidos obtiveram 1,9 milhões de espectadores, em média, sobretudo Bélgica x Portugal, que registou uma audiência média de 3,8 milhões de espectadores, sendo mesmo o programa mais visto do ano na televisão portuguesa e o segundo mais visto de sempre.