Audiências: “Dia de Cristina” volta a perder, desta vez também de manhã

Numa manhã marcada por muitos problemas técnicos e com a passagem para os estúdios de Queluz, “Dia de Cristina” não se superiorizou a “Casa Feliz” e perdeu para Júlia Pinheiro à tarde.

Um “Dia”… “não”. Depois dos problemas técnicos durante a manhã que transferiram a emissão de “Dia de Cristina” dos estúdios de Bucelas para Queluz de Baixo, ao terceiro programa as audiências voltaram a não correr bem a Cristina Ferreira, que alternou a liderança de manhã com “Casa Feliz”, da SIC… que acabou por ganhar: Diana Chaves e João Baião lideraram nesse período com 24,1 por cento de “share” no seu horário, enquanto o formato da TVI se ficou pelos 23,5 por cento.

À tarde, foi a vez do programa “Júlia”, também da SIC, levar a melhor sobre o “Dia de Cristina”: a apresentadora das tardes fez 19,3 por cento de “share”, enquanto Cristina Ferreira viu o seu programa terminar com 16,7 por cento, embora não tenham sido sempre horários coincidentes.

A SIC voltou a liderar ontem com 20,8 por cento de “share”, contra 18,7 da TVI e 11,3 da RTP.