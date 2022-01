Audiências: Diretor-geral da TVI, Nuno Santos, agradece ao público

O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, agradeceu ao público por tornar programas como “Mental Samurai” e “Conta-me” líderes de audiência.

O concurso apresentado por Pedro Teixeira ao sábado à noite foi o programa mais visto do dia pelo público. Já a conversa entre Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha no “Conta-me”, a seguir ao “Jornal da Uma”, foi líder no seu horário.

Perante estes resultados, Nuno Santos publicou no Instastories, ferramenta do Instagram, um agradecimento aos seguidores. “Obrigado por escolher a TVI”, lê-se nas imagens publicadas.

A estação de Queluz de Baixo foi também líder em horário “prime” e o diretor-geral da TVI continuou com os agradecimentos: “Obrigado por estar connosco”.

“A TVI vai fechar 2020 a pouco mais de 1,5 pp. da liderança do mercado, um valor muito distinto daquele com que entrámos no ano”, lembrou em seguida o responsável.

“E esta época do Natal é ainda mais simbólica. No sábado a diferença entre a TVI e o primeiro lugar foi de apenas 0,3 pp, com um domínio claro no prime-time. Numa quadra que nos é historicamente adversa, o gap entre 2019 e 2020 passou de 8,5 para 1,7 pp.

Todos os que trabalham nesta Indústria, ou com ela se cruzam, não ignoram o que está a acontecer”.