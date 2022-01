Audiências: “Dois às 10” e “Goucha” ficam em primeiro lugar

Os programas “Dois às 10” e “Goucha” estrearam-se, esta segunda-feira, 4 de janeiro, na antena da TVI como líderes de audiências nos respetivos horários.

O novo matutino, que substituiu o “Você na TV!”, foi para o ar na manhã desta segunda-feira, com a dupla de apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. O formato somou cerca de 4,4% de audiência média e 30% de share.

A partir das 12h09, a TVI transmitiu um bloco diferente “Dois às 10: Atualidade” contabilizando 27,5% de share, perfazendo um total de 6,1% de audiência média.

Já o matutino “Casa Feliz”, da SIC, ficou com 2,6% de audiência média e 15,2% de share. Por sua vez, a “Praça da Alegria”, da RTP1, teve 2,1% de audiência média e 12,5% de share.

No horário da tarde, a TVI voltou a liderar com o novo programa de Manuel Luís Goucha a obter 5,3 % de audiência média e 20,5% de share, ficando à frente do vespertino da SIC “Júlia” (4% e 15,6%).