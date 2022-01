Audiências: Ljubomir Stanisic aumenta vantagem sobre Cristina Ferreira

O “chef” do programa da SIC “Hell’s Kitchen” bateu o “All Together Now” de Cristina Ferreira, na TVI, por números expressivos.

Mais uma vitória para Ljubomir Stanisic e a SIC nas audiências. No último domingo, o programa “Hell’s Kitchen” ganhou ao “All Together Now”, de Cristina Ferreira, na TVI. Este formato da “inferno” na cozinha teve mesmo uma segunda parte com uma média de um milhão 519 mil espetadores.

Já o “All Together Now”, na TVI, conquistou, apenas, um milhão e 151 mil espetadores. Ou seja, os dois programas chegaram a ter 400 mil telespetadores de diferença.

Para “Hell’s Kitchen” foram os melhores valores desde a estreia, e foi mesmo o segundo programa mais visto do domingo de Páscoa.