Audiências: Novela da SIC “Êta Mundo Bom” estreia-se a liderar

A SIC estreou ontem a nova novela da Globo “Êta Mundo Bom” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.5% de “share” e 10.1% de audiência média.

“Êta Mundo Bom” reuniu 951 mil e 700 telespetadores, que acompanharam o episódio do primeiro ao último minuto.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a novela também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.3% e 23.8% de “share” respetivamente.

Em termos de perfil, o episódio de estreia liderou em praticamente todos os “targets” (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos entre os 25 e os 34 anos, com mais de 65 anos e da região Sul, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos Portugueses, tendo liderado em termos absolutos nos indivíduos da Classe C, com idades entre os 55 e os 64 anos e na região Centro.

A SIC terminou esta segunda-feira a liderar com 21,4% de “share” contra 16,8% TVI e 10.9% da RTP1.