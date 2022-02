Audiências: Novo programa de Conceição Lino brilha e Cristina tem pior resultado

“Essencial”, de Conceição Lino, teve esta quarta-feira uma estreia auspiciosa. A SIC voltou a ganhar o dia e Cristina Ferreira registou as piores audiências desde a estreia.

Um primeiro episódio em grande para “Essencial”. O novo programa da SIC, da autoria de Conceição Lino, e que está incluído no “Jornal da Noite”, estreou-se a liderar com 25.7% de “share” e 14.8% de audiência média, o que corresponde a uma média de 1 milhão 402 mil e 600 telespetadores.

No total do dia, ao que se junta o Vosdal (gravações automáticas), a estação de Paço de Arcos liderou com 21.1% de “share”, contra 16.3% da TVI e 11.7% da RTP1.

O programa mais visto desta quarta-feira foi a novela “Amor, Amor”, protagonizada por Ricardo Pereira que, depois das gravações, entrou de férias.

Quem continua a cair a pique é Cristina Ferreira. O formato “Cristina ComVida” obteve, esta quarta-feira, o pior “share” desde a estreia: 13,3%.