Audiências: SIC é o canal mais visto e continua a crescer

SIC mantém-se em setembro como o canal mais visto da televisão portuguesa, com 19,8% de share a uma distância de 3,1 p.p. para a TVI, subindo nas audiências face a agosto e a setembro do ano passado.

A estação da IMPRESA é líder há 20 meses consecutivos e lidera este ano com 20,2% de share, contra 14,6% de share da TVI e 11,8% de share da RTP1. Em setembro, a SIC manteve-se como a mais vista em Portugal.

A SIC terminou o mês a liderar com 19,8% de share contra 16,7% de share da TVI e 11,6% de share da RTP1, a subir 0,3 p.p. face a agosto e 0,7 p.p. face ao mês homólogo de 2019.

A liderança continua a estender-se aos “targets” comerciais. No “target” A/B C D 15/54, a SIC liderou em setembro, no universo dos canais generalistas, com 17,0% de share, contra os 12,1% da TVI e os 6,1% da RTP1.

No “target” A/B C D 25/54, a SIC liderou em setembro, no universo dos canais generalistas, com 17,0% de share, contra os 12,2% da TVI e os 6,3% da RTP1.

