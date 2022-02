Audiências: SIC e TVI24 captaram a atenção dos telespetadores

A SIC e a TVI24 foram os canais que mais mobilizaram os telespetadores em dia de eleições Presidenciais.

Na estação de Paço de Arcos, o programa mais visto do dia foram as “Presidenciais 2021”. Em termos médios, lideraram desde as 19.30 H até as 24.05 H com 20,4% de “share” e 11,6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 101 mil e 500 telespectadores A TVI, no mesmo horário, terminou com 19,2% de “share”.

Ontem, a SIC terminou o dia a liderar com 17,5% de “share” contra 15,9% da TVI e 9,8% da RTP1.

No Cabo, a TVI24 teve no “prime time” uma audiência média de 121 mil espetadores e 2.2% de “share”.

Nas palavras do diretor de Informação, Anselmo Crespo “a noite eleitoral da informação da TVI foi um trabalho de criatividade, de empenho e, sobretudo, de equipa, para levar aos telespetadores a melhor informação”.