Audiências: SIC ganha mês, TVI destaca novelas no “prime time”

A SIC voltou a vencer as audiências pelo 41.º mês consecutivo. A TVI destacou a exibição das novelas no “prime time”.

Quarenta e um meses na liderança das audiências televisivas. A SIC continua à frente da TVI e da RTP1, e a direção, liderada por Daniel Oliveira, fez a festa à refeição.

“Quatro anos juntos. 41 meses consecutivos a liderar o pelotão. Venham mais quatro”, referiu o subdiretor de Programas, Daniel Cruzeiro, no perfil de Instagram.

Apesar de ter voltado a perder as audiências, a TVI destaca o comportamento das suas novelas.

“Junho foi um mês de grande afirmação da ficção da TVI, com três novelas a liderarem os horários em que estão a ser exibidas. ‘Festa é Festa’ foi vista diariamente por cerca de 935 mil pessoas e obteve um share de 21,0%. ‘Quero é Viver’ prendeu o interesse de 805 mil espectadores e “Para Sempre” conquistou mais de 612 mil espectadores”, refere a estação de Queluz de Baixo, em comunicado.

“Do mesmo modo, os programas da manhã e da tarde confirmaram a preferência do público pelo entretenimento da TVI. ‘Dois às 10’ foi o mais visto nas manhãs da televisão portuguesa, com quase 320 mil espectadores, e ‘Goucha’ também liderou perante os seus concorrentes diretos, com uma audiência média de 344 mil. Já ‘Conta-me’, o espaço de conversa intimista das tardes de sábado, conquistou perto de meio milhão de pessoas por programa. ‘Em Família’, apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, foi líder no seu horário de emissão em todos os sábados do mês”, acrescentou a TVI.

“Junho ficou ainda marcado pelo regresso de ‘Uma Canção para Ti’. Em média, 772 mil portugueses escolheram passar as noites de domingo na companhia da TVI”, lembrou a estação, a concluir.