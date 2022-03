Audiências: SIC ganha o dia e agricultores lideram em termos absolutos

A SIC terminou o dia de domingo a liderar com 21,8% de “share” contra 14,9% de “share” da TVI e 9,9% de “share” da RTP1. Destaque para os agricultores.

O programa de ontem de “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” terminou a liderar, em termos absolutos, com 25,8% de “share” e 14,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 362 mil e 700 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o formato também liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,0% e 24,4% de “share” respetivamente.

O programa de ontem contou também com o momento “As Aventuras” que liderou, em termos absolutos, com 27,6% de “share” e 14,3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 349 mil e 400 telespetadores, com o “Frente a Frente”, por volta das 23 horas, que também liderou, em termos absolutos, com 27,7% de “share” e 12,8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 207 mil e 400 telespetadores e com o momento “A Escolha”, perto da meia-noite, que também liderou, no universo dos canais generalistas, com 27,2% de “share” e 8,6% de audiência média, o que corresponde a 810 mil e 600 telespetadores.

Em termos médios o programa que foi para o ar às 22.14 H e terminou às 24.57 H terminou a liderar, em termos absolutos, com 26,9% de “share” e 11,9% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 125 mil e 500 telespetadores que acompanharam o programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” do primeiro ao último minuto.

No target comercial – A/B C D 25/54 – o formato de Andreia Rodrigues também liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,9% de “share”. Em termos de perfil “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” (média dos quatro programas) liderou em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes C e E, com mais de 55 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul.