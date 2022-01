Audiências: SIC ganha o dia e TVI à frente à noite com o “BB2020”

A SIC venceu as audiências no total do dia deste domingo, mas a TVI ganhou vantagem à hora do “reality show” “Big Brother 2020”.

A estação de Paço de Arcos terminou o dia de ontem a liderar com 21.0% de “share” contra 16.2% de “share” da TVI e 10,5% de “share” da RTP1.

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” foi o programa mais visto ontem da televisão Portuguesa, tendo liderado, no universo dos canais generalistas, com 26.3% de “share” e 14,5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 376 mil e 400 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

A SIC também liderou durante toda a tarde com o programa Fama Show a ganhar, no universo dos canais generalistas, com 21.8% de “share” e 8.2% de audiência média, o que corresponde a 780 mil e 800 telespetadores e o formato “Domingão: Especial Verão” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.5% de “share” e 6.9% de audiência média, o que corresponde a 649 mil e 700 telespetadores.

À noite, e frente a frente com “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, foi o “Big Brother 2020” a “dar cartas”. O formato conduzido por Cláudio Ramos liderou e teve uma audiência média de 1 milhão e 56 mil espectadores a que correspondeu uma quota de 25,3%.

