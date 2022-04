Audiências: SIC volta a ser líder absoluto ao domingo

A SIC voltou a ser líder absoluto nas audiências do passado domingo, tal como anunciou a estação privada nas redes sociais.

O terceiro canal foi o mais visto no último dia de fim de semana com 21% de “share”. No perfil de Instagram, a SIC agradeceu ao público pela sua preferência e “confiança”.

“Ontem a SIC foi líder absoluto de audiências com 21% ‘share’. Os domingos aquecem cada vez mais na SIC. Obrigado pela confiança. A SIC MEXE CONSIGO!” pode ler-se na publicação.

Durante a noite deste domingo, o programa “Hell’s Kitchen Portugal”, do “chef” Ljubomir Stanisic, teve como principal concorrentes o programa “All Together Now”, da TVI, com Cristina Ferreira, e o “The Voice Kids”, da RTP1, com Catarina Furtado.

Já, no domingo anterior, a SIC também tinha sido líder absoluta. Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, fez questão de agradecer ao público pela sua escolha. “Sobre um domingo perfeito: SIC vence o dia com 23.2%, o valor mais alto em 12 meses”, escreveu.