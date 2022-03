Audiências: SIC lidera há 28 meses consecutivos. “Agricultor” em destaque

A SIC terminou maio a liderar com 20,2% de “share” contra 17,2% da TVI e 11,4% da RTP1 e aumenta a distância para a TVI de 2,7 p.p., em abril, para 3,0 p.p. em maio. São já 28 meses na frente das audiências.

Na ficção, as novelas “Amor Amor”, “A Serra”, “Tempo de Amar”, “Viver a Vida”, “Etâ Mundo Bom!” e a mais recente estreia “Orgulho & Paixão”, terminaram o mês de maio a liderar e a novela “Amor Amor” foi o produto de ficção mais visto da televisão portuguesa.

No dia 30 de maio, a estreia da 4.ª temporada do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” terminou a liderar, no total televisão, com 32,0% de share e 15,5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 463 mil e 600 telespetadores, tendo sido por um lado a melhor estreia das quatro temporadas e, por outro, o melhor resultado em share de uma estreia de um programa de domingo na SIC desde 2013.

No “prime time” de domingo, em maio, os programas “Isto é Gozar Com Quem Trabalha 3ª dose” e “Hell’s Kitchen” terminaram o mês a liderar, no total televisão, com 28,0% e 24,7% de share respetivamente.

Em maio, o “Jornal da Noite” foi mais uma vez o programa de informação mais visto, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas.

Para a boa performance do noticiário contribuíram de forma muito positiva os bons resultados das rubricas existentes ao longo da semana, como a “Opinião” de Luís Marques Mendes, a “Grande Reportagem”, o “Polígrafo SIC” ou “Essencial”, líderes no horário, no universo dos canais generalistas. O “Primeiro Jornal”, que mais uma vez em maio liderou de segunda a domingo, terminou o mês a liderar no total televisão a uma distância de 9,0 p.p. da TVI.