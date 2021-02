Audiências: SIC lidera no domingo

SIC liderou as audiências no domingo. O “Jornal da Noite” foi o programa mais visto.

No domingo, a SIC terminou o dia a liderar com 17,9% de share contra 15,3% de share da TVI e 10,0% de share da RTP1.

A SIC liderou no horário do “Jornal da Noite”, no universo dos canais generalistas, com 22.2% de share e 12,9% de audiência média, tendo sido o programa mais visto no domingo da televisão portuguesa, seguido pelo “Primeiro Jornal”, “Domingão” e “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”.

No entanto, “O Noivo é Que Sabe” perdeu para o “Big Brother – A Revolução”, que foi transmitido no mesmo horário.

Recorde-se que a SIC liderou as audiências do mês de outubro.