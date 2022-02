Audiências: SIC termina domingo a liderar

A SIC terminou este domingo o dia a liderar com 19.5% de “share” contra 18.2% de “share” da TVI e 9.0% de “share” da RTP1.

O terceiro canal liderou durante toda a tarde com o “Fama Show” na frente, no universo dos canais generalistas, com 24.3% de “share” e 8.9% de audiência média, o que corresponde a 839 mil e 400 telespetadores e o programa “Domingão: Especial Verão” com 19.6% de “share” e 6.8% de audiência média, o que corresponde a 645 mil e 600 telespetadores.

O programa de ontem, com um especial sobre os “Malucos do Riso” liderou em todos os “targets” (no universo dos canais generalistas), recolhendo assim a preferência de todos os telespetadores.