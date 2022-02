Audiências: SIC termina domingo a liderar

A SIC terminou este domingo o dia a liderar com 21.0% de “share” contra 17.7% da TVI e 9.4% da RTP1.

A estreia da 2.ª temporada da novela “Nazaré” foi o programa mais visto do dia e terminou a liderar, no total televisão, com 28.2% de “share” e 13.8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 309 mil e 200 telespetadores que acompanharam a novela do primeiro ao último minuto.

A SIC ontem também liderou durante toda a tarde com o “Fama Show” a ganhar, no universo dos canais generalistas, com 24.1% de “share” e 8.4% de audiência média, o que corresponde a 794 mil e 400 telespetadores e o programa “Domingão: Especial Verão” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.8% de “share” e 6.6% de audiência média, o que corresponde a 621 mil e 800 telespetadores.