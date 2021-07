Audiências: SIC vence último sábado do ano

A SIC venceu o último sábado do ano. Com esta vitória, a estação privada soma 46 vitórias em 52 possíveis em 2020 no que diz respeito a audiências.

O diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, mostrou-se orgulhoso pelos resultados obtidos este sábado. No perfil de Instagram, o também apresentador fez questão de explicar os números.

“A SIC vence o último sábado do ano! Aos sábados, a SIC fecha 2020 com 46 vitórias em 52 possíveis, com uma média de 17.4% e uma vantagem de mais de 3 pontos face ao segundo (a TVI)”, referiu.

O comunicador agradeceu ainda ao público e à sua equipa: “A SIC é a televisão que, por larga margem, mais cresce face a 2019. Obrigado a quem vê! Parabéns a quem faz!”