Audiências: TVI assinala crescimento em setembro

A TVI assinalou o crescimento no que diz respeito às audiências de setembro. A estação privada conseguiu o melhor resultado dos últimos 16 meses e está a 3.1 pp da liderança.

Segundo os dados da CAEM/GfK, a TVI alcançou 16.7% de share no dia todo, o que representa uma subida consistente pelo sexto mês consecutivo. No “prime time”, os 20.2% conquistados correspondem ao melhor valor desde maio do ano passado.

No principal “target comercial”, ABCD 15/54, a estação de Queluz de Baixo registou um crescimento de quase 60% face ao período homólogo do ano passado.

Os resultados alcançados pela Informação contribuíram para o desfecho de setembro. A Informação TVI cresceu tanto no “J1” como no “J8” (neste caso específico a subida foi de mais de 12%) e os dois espaços informativos reforçaram as posições face à concorrência nos respetivos horários.

Já o “Dia de Cristina” permitiu à TVI crescer mais de 40% nos respetivos horários. Por sua vez, o programa de entrevistas “Conta-me”, com Manuel Luís Goucha, alcançou, em média, mais de meio milhão de espectadores e o formato “VivaVida”, de Rúben Rua e Helena Coelho, liderou na estreia.

O mês de setembro marcou ainda o regresso à liderança das manhãs com o “Você na TV”.

No prime time, a nova aposta do quarto canal “Amar Demais” registou uma audiência média superior a um milhão de indivíduos. A novela “Quer o Destino” reforçou o segundo horário de exibição.

A 13 de setembro arrancou o “Big Brother – A Revolução”, apresentado por Teresa Guilherme. Esta edição do “reality show” cativou, em média, um milhão de espectadores e conseguiu um share de 25,5%, assumindo o lugar de programa favorito dos portugueses nos serões de domingo.