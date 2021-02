Audiências: TVI cresce em outubro

A TVI assinalou o crescimento nas audiências de outubro. A estação privada encurtou a diferença para o canal líder.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcançou 16,5% de share no dia todo, o que representa um crescimento pelo sétimo mês consecutivo. No horário nobre, os 19,4% conquistados representam também uma aproximação ao canal que ocupa a primeira posição.

No principal “target comercial”, ABCD 15/54, a TVI registou um crescimento de quase 40% face ao período homólogo do ano passado.

O entretenimento, a ficção, a informação e o desporto contribuíram para a continuação do crescimento das audiências.