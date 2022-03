Audiências: TVI é o canal que mais cresce em fevereiro

A TVI foi o canal que mais cresceu no mês de fevereiro, anunciou a estação de Queluz de Baixo em comunicado.

“Os resultados das audiências da TVI relativas ao mês de fevereiro demonstram que a estação está cada vez mais perto da liderança e que foi o canal que mais cresceu neste mês”, adianta a estação.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 17.5% de “share” no “all day”, o que representa o melhor resultado do canal desde março de 2019.

­No principal “target” comercial ABCD 15/54, a TVI registou um share de 13.2%, sendo também o melhor resultado desde março de 2019.

Segundo a TVI, os bons resultados devem-se a vários formatos: emissão especial no 28.º aniversário da estação em que dedicou a festa a Portugal e aos portugueses; o jogo da Champions FC Porto-Juventus obteve uma audiência média de 2 milhões 396 mil espetadores a que correspondeu um share de 42,1%; dois programas líderes do mês: “Goucha” obteve uma audiência média de 474 mil espetadores a que correspondeu um share de 15,7%; “BB Extra” obteve uma audiência média de 393 mil espetadores a que correspondeu um share de 20,5%.

“Em Família” obteve uma audiência média de 603 mil espetadores a que correspondeu um share de 14,7%; “BB” de domingo obteve uma audiência média de 1 milhão e 50 mil espetadores a que correspondeu um share de 25%.

O canal destaca, finalmente, a estreia em antena do “Esta Manhã”, que inaugurou, em Portugal, o formato “morning show”, tendo obtido um share de 12.4% e o 12.º aniversário da TVI24, a 26 de fevereiro, em que se estreou uma nova grelha de programação no canal de informação.